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Утяжелитель Bradex Геракл Экстра Sf 0103 (2X1,5 Кг)

Артикул: 79248
  • Утяжелители по 1,5 кг пара ГЕРАКЛ ЭКСТРА Bradex SF 0103 - фото 1
  • Утяжелители по 1,5 кг пара ГЕРАКЛ ЭКСТРА Bradex SF 0103 - фото 2
Утяжелители по 1,5 кг пара ГЕРАКЛ ЭКСТРА Bradex SF 0103 - фото 1
Утяжелители по 1,5 кг пара ГЕРАКЛ ЭКСТРА Bradex SF 0103 - фото 2
1 090 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 79248
В наличии
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БрендBradex
Тип товараУтяжелитель
Вес, кг3.1
ПроизводствоКитай

Утяжелитель Bradex Геракл Экстра SF 0103 (2x1.5 кг) предназначен для увеличения эффективности занятий фитнесом и выполнения любых спортивных упражнений. Надеваются на запястья и щиколотки, в результате чего мышцы получают дополнительную нагрузку. Выполнены из мягкого и прочного материала, не мешают двигательной активности.

Особенности:

  • Материал изготовления - поливинилхлорид, нейлон, металл;
  • Наполнитель - металлические шарики;
  • Универсальное применение (на руки и ноги).

Комплектация:

  • Утяжелитель Bradex Геракл Экстра SF 0103 (2x1.5 кг);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Утяжелитель Bradex Геракл Экстра Sf 0103 (2X1,5 Кг) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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