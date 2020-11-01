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Упоры Для Отжиманий Bradex Sf 0013 Атлант

Артикул: 79232
  • Тренажер для отжиманий АТЛАНТ Bradex SF 0013 - фото 1
  • Тренажер для отжиманий АТЛАНТ Bradex SF 0013 - фото 2
  • Тренажер для отжиманий АТЛАНТ Bradex SF 0013 - фото 3
Тренажер для отжиманий АТЛАНТ Bradex SF 0013 - фото 1
Тренажер для отжиманий АТЛАНТ Bradex SF 0013 - фото 2
Тренажер для отжиманий АТЛАНТ Bradex SF 0013 - фото 3
780 руб. 
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Артикул: 79232
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараУпоры для отжиманий
Вес, кг1

Тренажер для фитнеса Bradex SF 0013 «Атлант» нацелен на совершенствование такого распространенного упражнения, как отжимание. Вращающиеся приспособления опор для рук позволяют плечам и рукам двигаться наиболее естественно в процессе отжимания, нагрузка на запястья и суставы уменьшается и прорабатывается большее количество мышц.

Особенности:

  • Материал изготовления - ПВХ;
  • Максимально допустимый вес пользователя - 150 кг;
  • Размер одного упора для руки - 19х19х9 см.

Комплектация:

  • Тренажер для фитнеса Bradex SF 0013 «Атлант»;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Упоры Для Отжиманий Bradex Sf 0013 Атлант

Видеообзор Упоры Для Отжиманий Bradex Sf 0013 Атлант



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Самовывоз невозможен
Упоры Для Отжиманий Bradex Sf 0013 Атлант - стоимость товара 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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