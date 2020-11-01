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Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0035 Маятник

Артикул: 79231
  • Тренажер для мыщц живота, круговой МАЯТНИК Bradex SF 0035 - фото 1
  • Тренажер для мыщц живота, круговой МАЯТНИК Bradex SF 0035 - фото 2
  • Тренажер для мыщц живота, круговой МАЯТНИК Bradex SF 0035 - фото 3
  • Тренажер для мыщц живота, круговой МАЯТНИК Bradex SF 0035 - фото 4
Тренажер для мыщц живота, круговой МАЯТНИК Bradex SF 0035 - фото 1
Тренажер для мыщц живота, круговой МАЯТНИК Bradex SF 0035 - фото 2
Тренажер для мыщц живота, круговой МАЯТНИК Bradex SF 0035 - фото 3
Тренажер для мыщц живота, круговой МАЯТНИК Bradex SF 0035 - фото 4
4 350 руб. 
Купить
+ 152 КэтКоинов
Артикул: 79231
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараТренажер для фитнеса
ПроизводствоКитай
Длина, см70
Ширина, см50
Высота, см110
Вес, кг13

Тренажер для фитнеса Bradex SF 0035 «Маятник» выполнен с учетом принципа гравитации, поэтому занятие на нем не только полезны, но и очень приятны, напоминают развлекательный аттракцион. Производя маятникообразные движения на специальной платформе, пользователь может тренировать мышцы бедер, ягодиц, живота. Возможность регулирования нагрузки позволяет самостоятельно определять интенсивность тренировок. Встроенный компьютер подскажет, сколько израсходовано калорий за время тренировки.

Особенности:

  • 3 уровня нагрузки;
  • Простой принцип работы;
  • Приятные ощущения во время тренировки;
  • Счетчик потраченных калорий и количества выполненных упражнений;
  • Компактные размеры тренажера;
  • Материал изготовления - металл, пластик;
  • Максимальная нагрузка на тренажер - 125 кг.

Комплектация:

  • Тренажер для фитнеса Bradex SF 0035 «Маятник»;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0035 Маятник

Видеообзор Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0035 Маятник



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Самовывоз невозможен
Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0035 Маятник - стоимость товара 4350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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