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Эспандер Indigo 00018537, Бинт-Резина 70Мм*2М 2М

Артикул: 78836
Эспандер Бинт-резина Indigo 70мм*2м 2м
390 руб. 
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Артикул: 78836
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIndigo
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.15

Эспандер Indigo 00018537, бинт-резина подходит для различных упражнений. Используется для разогрева мышц перед тренировками, может использоваться для комплектации некоторых тренажеров.

Особенности:

  • Материал - резина;
  • Цвет - бежевый;
  • Длина ленты - 2 м;
  • Ширина ленты - 7 см.

Комплектация:

  • Эспандер Indigo 00018537 , бинт-резина;
  • Упаковка.


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Эспандер Indigo 00018537, Бинт-Резина 70Мм*2М 2М - стоимость товара 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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