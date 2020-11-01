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Очки Для Плавания Intex 55684 Sports Race Pro, Незапотевающие, Uv-Защита, 3 Цвета

Артикул: 78624
Очки Для Плавания Intex 55684 Sports Race Pro, Незапотевающие, Uv-Защита, 3 Цвета
430 руб. 
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Артикул: 78624
В наличии
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БрендIntex
Тип товараОчки для плавания
Цветсерый, розовый, голубой
МатериалПВХ
ДополнительноВес 0,1 кг
Очки для плавания надёжно защищают глаза ребёнка от раздражений и инфекций во время плавания. Предназначены для ныряния и подводного плавания как в открытых водоемах, так и в стационарных бассейнах. Покрытие на линзах предотвращает их запотевание и не пропускает ультрафиолетовые лучи. Ремешок легко регулируется по длине.


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Очки Для Плавания Intex 55684 Sports Race Pro, Незапотевающие, Uv-Защита, 3 Цвета - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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