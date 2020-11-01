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Бензопила Bort BBK-2220

Артикул: 77958
Бензопила Bort BBK-2220
6 870 руб. 
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+ 172 КэтКоинов
Артикул: 77958
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараБензопилы
Мощность двигателя2.9 л. с.
Объём двигателя, см350
Объём топливного бака, л0.55
Число тактов двигателя2
Длина шины50.8 см
Максимальная длина шины20 дюйм.
Шаг цепи0.325 дюйм.
Тип приводаБензиновый
Тормоз цепиДа
АнтивибрацияДа
Плавная регулировка скоростинет
Плавный пускнет
Уровень шума92 дБ
Ширина, см28
Длина, см32
Высота, см26
Вес, кг6.15

Видео:

Видеообзор на Бензопила Bort BBK-2220

Видеообзор Бензопила Bort BBK-2220



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Теги товара: Для дачи, Цепные.


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Самовывоз невозможен
Бензопила Bort BBK-2220 - купить по цене 6870 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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