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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для ухода за кожей лица
|Назначение
|для лица и тела
|Производство
|Франция
|Действие
|коррекция фигуры
|Материал
|пластик
|Питание от USB
|да
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Функции и режимы
|лифтинг, подтяжка
|Высота, см
|8
|Длина, см
|18
|Ширина, см
|22
|Вес, кг
|0.68
Массажер для ухода за кожей лица Gezatone m1601 Rf Lifting - современные массажер для подтяжки лица. Массажер имеет 4 программы воздействия на кожу лица и тела. Массажер для ухода за кожей лица Gezatone m1601 Rf Lifting можно использовать для похудения и коррекции фигуры.
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