Воздуходувка Bosch ALB 18 LI ВОЗДУХОДУВКА (6008A0501)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Воздуходувки
|С функцией пылесоса
|нет
|С функцией измельчения
|нет
|Тип двигателя
|электрический
|Питание электрического двигателя
|аккумулятор
|Тип аккумулятора
|Li-Ion
|Емкость аккумулятора
|2.5 Ач
|Мешок для мусора в комплекте
|нет
|Длина, см
|46
|Ширина, см
|23
|Высота, см
|19
|Вес, кг
|1.8
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