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Массажер для ухода за лицом Gezatone Amg108

Артикул: 76449
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 110 руб. 
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Артикул: 76449
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для ухода за кожей лица
Назначениедля лица
ПроизводствоФранция
Действиемассаж, очищение
Материалпластик
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Функции и режимыочищение, отшелушивание
Высота, см6.2
Длина, см16.5
Ширина, см6.5
Вес, кг0.46

Массажер для ухода за лицом Gezatone Amg108 - современные массажер для очищения, пилинга и коррекции кожи лица и шеи. Массажер оснащен силиконовыми насадками и вращающейся головкой. Массажер для ухода за лицом Gezatone Amg108 способствует улучшению цвета лица и упругости кожи.

Особенности:

  • При помощи массажера можно осуществлять очищение, пилинг и коррекцию кожи;
  • Устройство имеет три силиконовые насадки;
  • Вращающаяся головка будет способствовать глубокому очищению кожи;
  • Мелкозернистая щеточка обеспечивает полноценный и деликатный пилинг;
  • Применение массажера благоприятно сказывается на тонусе и упругости кожи..

Комплектация:

  • Массажер;
  • Съемные насадки - 3 шт.;
  • Подставка;
  • Футляр для хранения;
  • Руководство по эксплуатации.



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Самовывоз невозможен
Массажер для ухода за лицом Gezatone Amg108 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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