Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для ног
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|9
|Длина, см
|41
|Функции и режимы
|массаж
|Ширина, см
|27
|Вес, кг
|1.5
Массажер Bradex Kz 0011 Дорожка Морской берег представляет собой оригинально оформленный коврик, предназначенный для массажа стоп. Выступы в виде морской гальки на зеленом фоне создают приятное давление на акупунктурные точки ступней. Размеры коврика позволяют лежать на нем, производя массаж спины. Воздействие камнеобразных выступов стимулирует кровообращение, улучшает снабжение тканей кислородом и положительно влияет на состояние всего организма. Массажер Bradex Kz 0011 Дорожка Морской берег имеет приятный дизайн и хорошо вписывается в интерьер жилого помещения.Особенности:
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить массажер для ног Блаженство.
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