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Перфоратор Stanley STHR272KS-RU

Артикул: 74267
  • Перфоратор Stanley STHR272KS-B9 - фото 1
  • Перфоратор Stanley STHR272KS-B9 - фото 2
Перфоратор Stanley STHR272KS-B9 - фото 1
Перфоратор Stanley STHR272KS-B9 - фото 2
6 460 руб. 
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+ 204 КэтКоинов
Артикул: 74267
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStanley
Тип товараПерфораторы
Потребляемая мощность850 Вт
Макс. диаметр сверления (бетон)26 мм
Режим долблениеда
Режим сверлениенет
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. энергия удара4.1 Дж
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)40 мм
Режим шуруповертанет
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Пылесборникнет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Антивибрационная системанет
Ограничитель глубины сверленияесть
Предохранительная муфтада
Питаниесеть
Блокировка кнопки включениянет
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см26
Длина, см38
Высота, см12
Вес, кг5.1
Два режима работы. Мощность - 850 Вт. Сила удара - 4.1 Дж


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Теги товара: SDS PLUS, SDS PLUS 750 вт, Сетевые.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Stanley STHR272KS-RU - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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