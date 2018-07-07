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Мобильный телефон Nokia 230 DS Black

(4)
Артикул: 73965
  • Мобильный телефон Nokia 230 DS Black - фото 1
  • Мобильный телефон Nokia 230 DS Black - фото 2
  • Мобильный телефон Nokia 230 DS Black - фото 3
Мобильный телефон Nokia 230 DS Black - фото 1
Мобильный телефон Nokia 230 DS Black - фото 2
Мобильный телефон Nokia 230 DS Black - фото 3
3 840 руб. 
4 990 руб. 
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Артикул: 73965
В наличии
Рейтинг:

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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNokia
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыобычная
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора1200 мАч
Диагональ экрана, дюйм2.8
Камера, МП2
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветчерный
Вес, кг0.092
ПроизводствоВьетнам
Диагональ экрана - 2.8 дюйм. дюйм. Разрешение экрана - 320x240. Емкость аккумулятора - 1200 мАч


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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
- Внешне приятный
- Достаточно удобно сидит в руке
- Большой экран
- аккумулятор хватает на долго.

Недостатки:
для меня нет, разве что для идеальности на контакт несколько номеров, заметки добавить.

Комментарий:
Очень доволен, обращает на себя внимание окружающих, логотип на задней крышке не крашеный а реальные буквы прощупываются, большой экран завораживает, в меню стандартный набор ничего лишнего, фонарик в тему, неделю держит зарядку при средней интенсивности разговора, считаю что для такого типа телефона очень достойно, рекомендую всем...


07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хороший дизайн
Хорошее качество звонков

Недостатки:
Примитивная адресная книга


07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Подруга пользуется отлично ей нравится поэтому 5

Недостатки:
Мало памяти ну сойдёт


07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Громкий динамик, большой экран, Надолго хватает заряда аккумулятора, норм орет музыка и в наушниках и без, не тяжелый, дизайн хороший, на морозе долго держит батарею, не выключается, прочный. Падал раз 5, даже осталась сверху небольшая вмятина в виде полоски длиной 3 мм, но все нормально, держится, не тормозит.

Недостатки:
Пользуюсь год, за это время раза 4 не было доступа к карте памяти, т.е. фото, музыку не показывал, но после того как я переставлял её, всё норм работало. Но это наверно связано с тем, что она ( карта памяти) от сотрясений телефона с места сходила, либо от мороза, но это совсем не критично на фоне всех преимуществ этого телефона.

Комментарий:
После дешевой лопаты (сенсорный экран), в которой через год пользования совсем перестал держать заряд аккумулятор и неплохого телефона LG (тоже небольшая лопата, но стремя кнопками), который прослужил мне 4 года - это самый удобный и лучший вариант. Интернетом на телефоне я не пользуюсь. В остальном он меня устраивает.

Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Nokia 230 DS Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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