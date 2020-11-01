Материнская плата Asus H110M-C Socket 1151

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Asus
|Тип товара
|Материнская плата
|Socket
|LGA1151
|Вес, кг
|0.854
|Высота, см
|5.57
|Длина, см
|27.11
|Количество слотов M.2
|нет
|Максимальный объем памяти
|32 Гб
|Наличие интерфейсов
|2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, COM, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, RJ-45 LAN
|Поддержка SLI/CrossFire
|нет
|Тип памяти
|DDR4
|Форм-фактор
|Micro ATX
|Чипсет
|Intel H110
|Ширина, см
|26.3
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