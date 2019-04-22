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Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-212С

(4)
Артикул: 73520
  • Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-212С - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-212С - фото 2
  • Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-212С - фото 3
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-212С - фото 1
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-212С - фото 2
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-212С - фото 3
2 010 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73520
В наличии
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Официальная гарантия производителя — Гарантия 3 года.На комплектующие 1 год.
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питаниянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Тип ингаляторакомпрессорный
Тип маскивзрослая, детская
Вес, кг1.27
Высота, см13
Длина, см20.5
Емкость резервуара для лекарства, мл10
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектеесть
Ширина, см9.5
Компрессорный ингалятор Little Doctor LD-212C - это современный компактный медицинский прибор, предназначенный для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, путем вдыхания аэрозоля лекарственных препаратов. Прибор может быть использован всеми членами семьи, включая детей, независимо от их возраста. Во время ингаляции можно целенаправленно оказывать воздействие на определённые участки дыхательных путей (нижние, средние и верхние отделы) при помощи сменных распылителей разного цвета: Если стоит распылитель A (желтого цвета), то размер частиц составляет 5,0 мкм и предназначен преимущественно для нижних отделов дыхательной системы / Если стоит распылитель B - универсальный (синего цвета), то размер частиц составляет 4,0 мкм и предназначен для всех отделов дыхательной системы / Если стоит распылитель C (красного цвета), то размер частиц составляет 3,5 мкм и предназначен преимущественно для верхних отделов дыхательной системы. 
Комплектация:
  • Небулайзер Little Doctor LD-212C (компрессор, муфта, распылитель ингаляционный «В» LD-N002, верхняя и нижняя части небулайзера);
  • Распылитель ингаляционный «A» LD-N001;
  • Распылитель ингаляционный «C» LD-N003;
  • Маска ингаляционная взрослая LD-N041;
  • Маска ингаляционная детская LD-N040;
  • Насадка для носа взрослая LD-N058;
  • Насадка для носа детская LD-N059;
  • Мундштук ингаляционный LD-N022 - 2 шт.;
  • Трубка ингаляционная длиной 2 m LD-N051;
  • Запасной фильтр ингаляционный LD-N055 - 5 шт.;
  • Предохранитель 1A 250 В (комплект запасных предохранителей) - 2 шт.;
  • Сумка для хранения принадлежностей;
  • Руководство по эксплуатации;
  • Гарантийный талон.


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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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22.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
хороший бюджетный вариант небулайзера. в принципе не шумный. на первой процедуре ребенок вообще уснул. за 5 дней избавились от ларинготрахеита . за пол года использовала по мере необходимости. физ раствором дышали несколько дней когда сопли прозрачные где то схватили , и спасибо этому чудному аппарату , что дальше наша простуда не переросла в кашель и осложнения.

Недостатки:
нет обнаружено. всё легко и понятно в использовании

Комментарий:
есть три варианта насадки, которые отличаются по форме и цвету (для верхних дыхательных путей , для нижний дыхательных путей и для комбинированного лечения , когда и верхние и нижние пути нужно обработать лекарством) так же в комплекте две маски для ребенка и взрослая.


26.02.2019
Достоинства:
Не шумный
Хорошо распыляет

Недостатки:
Не обнаружила


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Замечательный ингалятор за небольшие деньги. Большое количество насадок. Умеренный шум.


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
можно использовать всем членам семьи (маски есть в комплекте)
приятный дизайн
распылители для разного вида терапии
неубиваемый

Недостатки:
шумит

Комментарий:
Уже больше года пользуемся ингалятором всей семьей в период простуд и для профилактики. Используем, правда, только физ раствор. Ингалятор шумит, но это не сильно мешает. В остальном идеальный вариант за такие деньги.

Самовывоз невозможен
Ингалятор (небулайзер) Little Doctor LD-212С - стоимость товара 2010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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