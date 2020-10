Тонометр автоматический Little Doctor Ld3a

Электронный тонометр с фиксацией манжеты на плечо Little Doctor LD3A - современный и высоконадежный прибор для измерения систолического и диастолического артериального давления и частоты пульса у пациентов в возрасте от 15 лет. Тонометр рекомендован для использования пациентами с неустойчивым (непостоянным) артериальным давлением или известной артериальной гипертензией в домашних условиях, как дополнение к медицинскому наблюдению. Прибор использует осциллометрический метод измерения артериального давления и частоты пульса. Отличительной особенностью тонометра Little Doctor LD3A является наличие электронного алгоритма обработки данных Fuzzy Algorithm, который, учитывая индивидуальные особенности сердцебиения пациента, автоматически управляет всем процессом измерения артериального давления. Благодаря алгоритму Fuzzy Algorithm электронный блок прибора точно определяет оптимальный уровень давление воздуха в манжете, сокращает время измерения, минимизирует неприятные болевые ощущения при сдавливании плечевой артерии и гарантирует получение точных результатов. Тонометр Little Doctor LD3A оснащен памятью на 90 измерений, которые автоматически будут занесены в электронный блок после каждого измерения, а также функцией вычисления среднего значения 3-х последних измерений, что позволяет пользователю автоматически отслеживать результаты измерений в разные промежутки времени. Комплектация: электронный блок тонометра Little Doctor LD3A, манжета Little Doctor Cuff-LDA увеличенного размера для пациентов с длиной окружности плеча 25 - 36 см, сетевой адаптер Little Doctor LD-N057, руководство по эксплуатации, сумка для хранения прибора, комплект элементов питания, гарантийный талон.