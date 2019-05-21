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Самокат Slamm III SL0500 Tantrum (розовый)

(2)
Артикул: 73399
Распродажа самокатов со скидкой 15%
  • Самокат Slamm III SL0500 Tantrum (розовый) - фото 1
  • Самокат Slamm III SL0500 Tantrum (розовый) - фото 2
  • Самокат Slamm III SL0500 Tantrum (розовый) - фото 3
  • Самокат Slamm III SL0500 Tantrum (розовый) - фото 4
Самокат Slamm III SL0500 Tantrum (розовый) - фото 1
Самокат Slamm III SL0500 Tantrum (розовый) - фото 2
Самокат Slamm III SL0500 Tantrum (розовый) - фото 3
Самокат Slamm III SL0500 Tantrum (розовый) - фото 4
4 830 руб. 
4 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73399
В наличии
Рейтинг:

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Официальная гарантия производителя — 3
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSlamm
Тип товараСамокаты детские
Количество колесдвухколесный
Цветрозовый
Складнойнет
Высота рулевой стойки59 см
Максимальная нагрузка100 кг
Рекомендуемый возраст5+
Размер деки48x11 см
Класс подшипникаABEC 9
Материал колесполиуретан
Сиденьенет
Трюковый. Рекомендуемый возраст - от 5 лет. Высота рулевой стойки - 59 см. Материал колес - полиуретан


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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21.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Взяла своей дочке такой, довольная дочка)))


21.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Взяла своей дочке такой, довольная дочка)))

Самовывоз невозможен
Самокат Slamm III SL0500 Tantrum (розовый) - по цене 4830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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