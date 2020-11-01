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Главная Товары для красоты и здоровья Медицинские измерительные приборы Тонометры AND Тонометр автоматический с адаптером AND UA-777 AC-L с большой манжетой

Тонометр автоматический с адаптером AND UA-777 AC-L с большой манжетой

Артикул: 73174
Тонометр автоматический с адаптером And Ua-777 AC-L большая манжета
3 740 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73174
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAND
Тип товараТонометр автоматический
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см32x45
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетиесть
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Высота, см11
Длина, см20
Ширина, см14
Вес, кг0.26
Тонометр автоматический с адаптером And Ua-777 большая манжета. Нагнетание воздуха: автоматическое. Производство: Китай.


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Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический с адаптером AND UA-777 AC-L с большой манжетой - стоимость товара 3740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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