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Тонометр LD-71A механический

Артикул: 73151
Тонометр LD-71A механический
880 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73151
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года (на прибор), 1 год (на манжету)
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараТонометр механический
Тип тонометрамеханический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсанет
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаручное
Размер манжеты, см25x36
Автоматическое отключениенет
Память последнего измерениянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоСингапур
Высота, см10
Длина, см17.5
Ширина, см7
Вес, кг0.34
Механический тонометр Little Doctor LD-71A классического типа предназначен для измерения артериального давления человека по методу Короткова. Прибор рекомендуется для использования в условиях клиник и стационаров, а также в домашних условиях как дополнение к медицинскому наблюдению. В отличие от модели тонометра Little Doctor LD-71 в манжету тонометра Little Doctor LD-71A встроен металлический стетоскоп, что позволяет легко измерить пульс при точном нахождении стетоскопа над артерией. Измерение давления осуществляется с помощью выслушивания тонов Короткова стетоскопом и снятия показаний на манометре. Комплектация: манометр Little Doctor LD-S013 механического тонометра Little Doctor LD-71A, стетоскоп со встроенной головкой в манжету, манжета взрослая с металлическим кольцом, нагнетатель в сборе, сумочка для хранения и переноски тонометра, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.


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Тонометр LD-71A механический - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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