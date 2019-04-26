Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лампа солевая Zenet ZET-107 Скала 5-7 кг

(1)
Артикул: 73073
Лампа солевая Скала 5-7 кг
1 570 руб. 
1 850 руб. 
Купить
+ 57 КэтКоинов
Артикул: 73073
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендZenet
Тип товараЛампа солевая
Материал плафонасоль природная
Цветоранжевый
Мощность, Вт15
Тип цоколяE14
Ионизацияда
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
ПроизводствоПакистан
Высота, см25
Длина, см15
Ширина, см15
Вес, кг5

Лампа солевая "Скала"- это плафон, изготовленный из кристаллической каменной соли, которую добывают на территории Пакистана. Солевая лампа благотворно влияет на здоровье и помогает в лечении болезней. Лампа солевая "Скала" станет прекрасным дополнением к интерьеру.

 

Особенности:

  • Солевая лампа сделана из каменной соли, которую добывают на территории Пакистана;
  • Лампа содержит максимум микроэлементов (бром, йод и другие);
  • В выключенном состоянии лампа впитывает влагу из воздуха;
  • Солевая лампа снимает стресс и заряжает положительной энергией;
  • Солевая лампа снижает количество микробов и вирусов в воздухе;
  • Рекомендуется при заболеваниях астмой, аллергии, хронических бронхитов, хронического насморка, частых простуд и др.

 

 

Комплектация:

  • Солевая лампа;
  • Лампочка.

 

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить ингалятор для домашнего использования.



Смотрите также: Антибактериальные средства, Аппараты Дарсонваль, Аппликаторы, Бритье и эпиляция, Весы напольные, Зеркала для макияжа, Ингаляторы, Контактные линзы и аксессуары, Косметика, Косметологические аппараты, Кровати медицинские, Массажеры, Машинки для стрижки волос, Медицинские измерительные приборы, Медицинское оборудование, Одежда и пояса для похудения, Ортопедические изделия, Ортопедические подушки, Солевые лампы, Технические средства реабилитации, Товары для маникюра и педикюра, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, Электротепло.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


26.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Самое оптимальное соотношение количества соли к цене. Огромный плюс и он же минус в том, что каждая лампа индивидуальной структуры и формы. Есть шанс, что вам не понравится. Если просто протереть влажной тряпочкой, то появляется блеск и сильный запах морской соли. Очень приятно. Лампочка вполне стандартная.

Недостатки:
Это моя уже не первая лампа. К покупке настоятельно рекомендую. Находиться в комнате с солевой лампой очень приятно. В дальнейшем планирую закупить ещё несколько и использовать как декоративное освещение.

Самовывоз невозможен
Лампа солевая Zenet ZET-107 Скала 5-7 кг - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...