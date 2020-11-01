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Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400 уцененный

Артикул: 72378
  • Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400 (Уценка) - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400 (Уценка) - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400 (Уценка) - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400 (Уценка) - фото 4
Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400 (Уценка) - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400 (Уценка) - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400 (Уценка) - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400 (Уценка) - фото 4
9 900 руб. 
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Артикул: 72378
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPlayme
Тип товараВидеорегистратор
Состояние товарауцененный

Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400
Причина уценки: находился в ремонте, где была замена аккумуляторная батарея и произведен сложный механический ремонт со сменой программного обеспечения.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: имеются незначительные следы эксплуатации, мелкие потертости и царапины корпуса.
Спецификация:

  • Возможность записи события в отдельный файл - да;
  • Датчик удара (G-сенсор) - да;
  • Диагональ экрана, дюйм - 2.7;
  • Длительность разрыва записи - 2-3 сек.;
  • Кол-во камер - 1;
  • Конструкция - держателем на лобовое стекло;
  • Максимальное разрешение видеозаписи - 1920x1080;
  • Наличие GPS - да;
  • Наличие ГЛОНАСС - нет;
  • Наличие радар детектора - нет;
  • Наличие экрана - да;
  • Режим записи - циклическая;
  • Угол обзора - 140°;
  • Наличие встроенного микрофона - да.
Комплектация:
  • Видеорегистратор Playme P400;
  • АЗУ;
  • Крепление с присоской;
  • Картидер;
  • Тряпочка для протирки.


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Видеорегистратор с радар-детектором Playme P400 уцененный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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