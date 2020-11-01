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Карта управления и контроля APC AP9631

Артикул: 71823
Карта управления и контроля APC AP9631
46 950 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 71823
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товара
Вес, кг0.09
Высота, см3.8
Длина, см12.1
ПроизводствоИндия
Ширина, см11.4
Плата позволяет подключить отдельный ИБП к сети для удаленного контроля и управления. Контроль влажности (информация об изменениях влажности передается через пользовательский интерфейс или по электронной почте). Контроль температуры (информация об изменениях температуры передается через пользовательский интерфейс или по электронной почте).


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Карта управления и контроля APC AP9631 - этот товар вы можете купить по цене 46950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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