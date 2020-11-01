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Люстра MW-Light Августина 419011006

Артикул: 71503
  • Потолочный светильник MW-Light Августина 419011006 - фото 1
  • Потолочный светильник MW-Light Августина 419011006 - фото 2
  • Потолочный светильник MW-Light Августина 419011006 - фото 3
  • Потолочный светильник MW-Light Августина 419011006 - фото 4
  • Потолочный светильник MW-Light Августина 419011006 - фото 5
Потолочный светильник MW-Light Августина 419011006 - фото 1
Потолочный светильник MW-Light Августина 419011006 - фото 2
Потолочный светильник MW-Light Августина 419011006 - фото 3
Потолочный светильник MW-Light Августина 419011006 - фото 4
Потолочный светильник MW-Light Августина 419011006 - фото 5
20 110 руб. 
Купить
+ 785 КэтКоинов
Артикул: 71503
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 838 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMW-Light
Тип товараСветильник потолочный
Количество ламп6
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Высота, см45
Длина, см66
Ширина, см66
Вес, кг3.96
Мощность – 360 Вт. Лампы – светодиодные, энергосберегающие, накаливания, 6 шт.


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Самовывоз невозможен
Люстра MW-Light Августина 419011006 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 20110 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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