Люстра MW-Light Бриз 464011701

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|MW-Light
|Тип товара
|Светильник потолочный
|Количество ламп
|1
|Тип цоколя
|E14
|Максимальная мощность лампы, Вт
|60
|Высота, см
|18
|Длина, см
|13
|Ширина, см
|13
|Вес, кг
|1.2
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