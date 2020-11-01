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Уличный светильник Chiaro Корсо 801010403

Артикул: 70471
  • Потолочный светильник Chiaro Корсо 801010403 - фото 1
  • Потолочный светильник Chiaro Корсо 801010403 - фото 2
Потолочный светильник Chiaro Корсо 801010403 - фото 1
Потолочный светильник Chiaro Корсо 801010403 - фото 2
65 190 руб. 
Купить
+ 2934 КэтКоинов
Артикул: 70471
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 717 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендChiaro
Тип товараСветильник потолочный
Тип осветительного прибораподвес
Количество ламп3
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал плафонастекло
Высота, см180
Длина, см35
Ширина, см35
Вес, кг6.72
Мощность – 180 Вт. Лампы – светодиодные, энергосберегающие, накаливания, 3 шт.


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Самовывоз невозможен
Уличный светильник Chiaro Корсо 801010403 - по цене 65190 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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