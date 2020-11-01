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Бра Chiaro Версаче 254023002

Артикул: 69994
Настенный светильник Chiaro Версаче 254023002
18 310 руб. 
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+ 770 КэтКоинов
Артикул: 69994
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 763 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендChiaro
Тип товараБра
Количество ламп2
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт120
Высота, см23
Длина, см47
Ширина, см30
Вес, кг5.23
На основании, интересной геометрической формы, крепится два стебля из кованой арматуры. Концы стеблей оформлены очень мило, в виде маленьких листиков.


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Самовывоз невозможен
Бра Chiaro Версаче 254023002 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 18310 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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