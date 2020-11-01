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Память оперативная DDR4 Corsair 2x8Gb 2666MHz (CMK16GX4M2A2666C16)

Артикул: 68331
Память оперативная DDR4 2x8Gb Corsair 2666MHz CL16 1.2В (CMK16GX4M2A2666C16)
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 68331
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БрендCorsair
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR4
Тактовая частота2666 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)16
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.2 В
Пропускная способность21300 Мб/с
Память оперативная DDR4 Corsair 2x8Gb 2666MHz (CMK16GX4M2A2666C16)


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