Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная DDR3 Corsair 4Gb 1333MHz (CMX4GX3M1A1333C9)

Артикул: 68297
Память оперативная DDR3 4Gb Corsair 1333MHz CL9 1.5В (CMX4GX3M1A1333C9)
2 280 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 68297
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендCorsair
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1333 МГц
CAS Latency (CL)9
Высота, см3
Объем одного модуля4 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность10600 Мб/с
Память оперативная DDR3 Corsair 4Gb 1333MHz (CMX4GX3M1A1333C9)


Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Модули памяти для ноутбука, Модули памяти 8 Гб, Модули памяти DDR3, Модули памяти 16 Гб, Модули памяти DDR3 для ноутбука, Модули памяти DDR3 8 Гб, Модули памяти 8 Гб для компьютера, Модули памяти DDR3 4 Гб, Модули памяти 4 Гб, Модули памяти DDR2.


Теги товара: Модули памяти DDR3, Модули памяти DDR3 для ноутбука, Модули памяти DDR3 8 Гб, Модули памяти 8 Гб для компьютера, Модули памяти DDR3 4 Гб, Модули памяти DDR3 4 Гб, Модули памяти 4 Гб, Модули памяти DDR3 4 Гб для ноутбука, Модули памяти DDR3 4 Гб для ноутбука, Модули памяти DDR2 4 Гб, Модули памяти для компьютера, Модули памяти 16 Гб для компьютера, Модули памяти DDR3 8 Гб для ноутбука, Модули памяти DDR3 8 Гб для компьютера, Модули памяти DDR3 8 Гб для компьютера, Модули памяти 4 Гб для компьютера, Модули памяти 4 Гб для компьютера, Модули памяти 4 Гб для ноутбука, Модули памяти DDR3 4 Гб для компьютера, Модули памяти DDR3 4 Гб для компьютера, Модули памяти DDR3 4 Гб для компьютера, Модули памяти DDR3 16 Гб, Модули памяти DDR3 2 Гб, Модули памяти DDR2 2 Гб для компьютера, Модули памяти DDR2 4 Гб для компьютера, Модули памяти DDR2 4 Гб для компьютера, Модули памяти DDR3 2 Гб для ноутбука, Модули памяти DDR3 1333 МГц, Модули памяти DDR3 1333 МГц, Модули памяти DDR2 для компьютера, Модули памяти 32 Гб для компьютера, Игровые модули памяти, Игровые модули памяти, Модули памяти Lenovo для компьютера.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Память оперативная DDR3 Corsair 4Gb 1333MHz (CMX4GX3M1A1333C9) - этот товар вы можете купить по цене 2280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...