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Веб-камера Microsoft LifeCam Studio USB Win (Q2F-00018) серебристый

Артикул: 68255
Веб-камераWeb Microsoft LifeCam Studio USB Win (Q2F-00018)
8 790 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 68255
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараВеб-камеры
Автоматическая фокусировкаесть
Комплектациякамера, крепление, документация, упаковка
Крепление на монитореесть
Микрофонесть
Поддержка Wi-Fiнет
СовместимостьWindows 7, Windows Vista, Windows XP
Тип матрицыCMOS
Угол обзора объектива75 град.
Удобная web-камера MICROSOFT LifeCam Studio Q2F-00018 обеспечивает легкий доступ к программе Windows Live за счет присутствия функциональной кнопки. Качество изображения формируется с помощью матрицы с возможностью обеспечить современный формат 1080p. Автоматическая фокусировка четко подстраивает объектив камеры на необходимый элемент и обеспечивает минимальные усилия по настройке изображения пользователем. Встроенный микрофон прекрасно справляется со своей задачей по передаче речевой информации. Длинный шнур и универсальное крепление создают все условия для установки камеры в любом удобном для пользователя месте, а современный USB-интерфейс легко и быстро синхронизирует камеру с ПК. Web-камера MICROSOFT LifeCam Studio Q2F-00018 изготовлена с применением высокотехнологичных материалов и является достойным представителем своего класса.


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Самовывоз невозможен
Веб-камера Microsoft LifeCam Studio USB Win (Q2F-00018) серебристый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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