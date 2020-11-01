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Главная Компьютерная техника и ПО Защита питания Источники бесперебойного питания Ippon Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1500 NEW 1350Вт 1500ВА черный

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1500 NEW 1350Вт 1500ВА черный

Артикул: 68243
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1500 NEW 1350Вт 1500ВА черный
24 810 руб. 
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+ 180 КэтКоинов
Артикул: 68243
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIppon
Тип товараИБП
Вес, кг17.8
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи8
Форма выходного сигналасинусоида
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания9
Максимальная поглощаемая энергия импульса250 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею6 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см43.6
Выходная мощность1500 ВА/1350 Вт
Высота, см43.8
Входное напряжение161-276 В
Время работы при полной нагрузке3 мин
Ширина, см8.6
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1500 NEW 1350Вт 1500ВА черный. Выходная мощность: 1500 ВА. Производство: Филиппины.


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Самовывоз невозможен
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1500 NEW 1350Вт 1500ВА черный - стоимость товара 24810 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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