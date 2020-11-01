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Колонки Oklick OK-115U 2.0 черный 6Вт

Артикул: 68202
Колонки Oklick OK-115U 2.0 черный 6Вт портативные
870 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 68202
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOklick
Тип товараКолонки
Вес, кг0.72
Длина, см18.5
Ширина, см7
Высота, см7
Диапазон воспроизводимых частот50 - 20000 Гц
Тип акустической системы2.0
Мощность3 Вт
Суммарная мощность6 Вт
Материал корпуса колонокпластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовпластик
Разъем для наушниковесть
Питание от USBда
Питание от сетинет
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте2
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 6 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 50 - 20000 Гц


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Колонки Oklick OK-115U 2.0 черный 6Вт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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