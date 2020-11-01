Монитор Philips 18.5" 193V5LSB2/10 черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Мониторы
|Время отклика
|5 мс
|Контрастность
|700:1
|Покрытие экрана
|матовое
|Яркость
|200 кд/м2
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