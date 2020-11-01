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Процессор Intel Core i3 6100 OEM (CM8066201927202 S R2HG)

Артикул: 65490
Процессор Intel Core i3-6100 3700; 4M Socket-1151 (CM8066201927202)
9 630 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 65490
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIntel
Тип товараПроцессор
Состояние товарановый
SocketLGA1151
Интегрированное графическое ядрода
Количество ядер2
Объем кэша L164 Кб
Объем кэша L2512 Кб
Объем кэша L33072 Кб
Тактовая частота3700 МГц
Техпроцесс14 нм
Тип поставкиOEM
ЯдроSkylake (2015)
Вес, кг0.04
2-ядерный процессор, Socket LGA1151, частота 3700 МГц, объем кэша L2/L3: 512 Кб/3072 Кб, ядро Skylake (2015), техпроцесс 14 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти


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Самовывоз невозможен
Процессор Intel Core i3 6100 OEM (CM8066201927202 S R2HG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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