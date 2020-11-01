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Краскораспылитель Hammer PRZ600

Артикул: 64657
  • Краскораспылитель Hammer PRZ600 - фото 1
  • Краскораспылитель Hammer PRZ600 - фото 2
  • Краскораспылитель Hammer PRZ600 - фото 3
Краскораспылитель Hammer PRZ600 - фото 1
Краскораспылитель Hammer PRZ600 - фото 2
Краскораспылитель Hammer PRZ600 - фото 3
4 999 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 64657
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHammer
Тип товараКраскопульт
Вес, кг3.3
Высота, см38
Длина, см24
Мощность, Вт600
Производительность0.8 л/мин
Ширина, см23
Емкость бака0.8 л
мощность - 600 Вт, объем бака - 0.8 л


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Самовывоз невозможен
Краскораспылитель Hammer PRZ600 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4999 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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