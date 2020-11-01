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Строительный пылесос Hammer PIL50A

Артикул: 64601
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 1
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 2
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 3
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 4
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 5
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 6
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 7
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 8
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 9
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 1
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 2
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 3
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 4
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 5
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 6
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 7
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 8
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 9
11 020 руб. 
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+ 191 КэтКоинов
Артикул: 64601
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHammer
Тип товараСтроительный пылесос
Влажная очисткаесть
Выходные розеткиесть
Мощность, Вт1400
Объем бака50 л
Высота, см81
Длина, см49.5
Ширина, см41.7
Вес, кг11.6
Пылесос Hammer Flex PIL50A - надежный промышленный пылесос, используемый для всасывания любого вида мусора (строительной пыли, мелкого мусора, опилок), сбора влажного мусора и даже жидкостей. Незаменимый помощник на строительной площадке, а также устранения последствий ремонта в жилых и нежилых помещениях. Полиуретановый фильтр позволяет чередовать операции сбора жидкостей и сухого мусора, не тратя время на замену фильтра. Металлический бак из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям, ржавчине и царапинам. Возможно подключение электроинструмента через встроенную розетку с использованием функции синхростарта. Для дополнительного удобства пользователя данный аппарат оснащен функцией выдувания. Модель имеет расширенную комплектацию насадок и аксессуаров.


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Самовывоз невозможен
Строительный пылесос Hammer PIL50A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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