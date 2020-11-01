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Набор посуды Rondell Balance RDS-756

Артикул: 63658
Набор посуды Rondell RDS-756 8 пр Balance Rondell
10 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 63658
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БрендRondell
Тип товараНаборы посуды
Количество предметов в наборе4
Внутреннее покрытиенержавеющая сталь
Подходит для индукционных плитда
Вес, кг6

Набор посуды Rondell RDS-756 Balance Rondell – набор из четырех предметов, включающий в себя три кастрюли и сотейник (с крышками). Предметы набора подойдут для любых плит, включая индукцию. Набор посуды Rondell RDS-756 Balance Rondell выполнен из нержавеющей стали и станет незаменимым на кухне хозяйки.

Особенности:

  • Внешние покрытие посуды выполнено из высококачественной нержавеющей стали, которая устойчива к высоким температурам;
  • На внутренней поверхности посуды имеются отметки литража для удобства в использовании;
  • Посуда имеет крышки из термостойкого стекла с отверстием для выпуска пара;
  • Ручки из нержавеющей стали с силиконовыми вставками не нагреваются при приготовлении пищи.

Комплектация:

  • Кастрюля 24 см, 5.0 л с крышкой;
  • Кастрюля 20 см, 2.8 л с крышкой;
  • Кастрюля 18 см, 2.0 л с крышкой;
  • Сотейник 16 см, 1.4 л с крышкой.



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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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