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Батарея для ИБП Eaton (103006459-6591) 9130 EBM 1500 RM

Артикул: 62303
  • Батарея Eaton (103006459-6591) 9130 EBM 1500 RM - фото 1
  • Батарея Eaton (103006459-6591) 9130 EBM 1500 RM - фото 2
  • Батарея Eaton (103006459-6591) 9130 EBM 1500 RM - фото 3
Батарея Eaton (103006459-6591) 9130 EBM 1500 RM - фото 1
Батарея Eaton (103006459-6591) 9130 EBM 1500 RM - фото 2
Батарея Eaton (103006459-6591) 9130 EBM 1500 RM - фото 3
27 790 руб. 
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+ 240 КэтКоинов
Артикул: 62303
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEaton
Тип товара
Вес, кг19
Высота, см23
Длина, см43
Емкость1500 ВА
Напряжение230-240 В
ПроизводствоКитай
Ширина, см16
Батарея Eaton (103006459-6591) 9130 EBM 1500 RM класса On-line c двойным преобразованием обеспечивает бесперебойное электроснабжение и защиту любого оборудования от всех девяти возможных проблем с электропитанием: импульсных высоковольтных бросков, выбросов напряжения, длительного падения напряжения, кратковременного повышения/понижения напряжения, нестабильности формы, интерференции, полного отключения электропитания.


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Самовывоз невозможен
Батарея для ИБП Eaton (103006459-6591) 9130 EBM 1500 RM - стоимость товара 27790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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