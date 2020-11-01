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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P)

Артикул: 62244
  • Внешний жесткий диск Transcend USB 1Tb TS1TSJ25H3P 2.5 USB 3.0 - фото 1
  • Внешний жесткий диск Transcend USB 1Tb TS1TSJ25H3P 2.5 USB 3.0 - фото 2
  • Внешний жесткий диск Transcend USB 1Tb TS1TSJ25H3P 2.5 USB 3.0 - фото 3
  • Внешний жесткий диск Transcend USB 1Tb TS1TSJ25H3P 2.5 USB 3.0 - фото 4
Внешний жесткий диск Transcend USB 1Tb TS1TSJ25H3P 2.5 USB 3.0 - фото 1
Внешний жесткий диск Transcend USB 1Tb TS1TSJ25H3P 2.5 USB 3.0 - фото 2
Внешний жесткий диск Transcend USB 1Tb TS1TSJ25H3P 2.5 USB 3.0 - фото 3
Внешний жесткий диск Transcend USB 1Tb TS1TSJ25H3P 2.5 USB 3.0 - фото 4
4 720 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 62244
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTranscend
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.256
Объем1 Тб
Размеры (ШхВхД), мм80.8x21.7x130.8
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик, резина
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветфиолетовый
Внешний жесткий диск Transcend имеет ёмкость в 1 TB. Обеспечивает высокую скорость передачи данных (до 600 Мб/с) через порт USB 3.0. Прорезиненный корпус и датчик падений надёжно защищают диск от механических воздействий, вибраций и ударов.


Теги товара: USB 3.0, Фиолетовые.


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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - данный товар вы можете купить по цене по цене 4720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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