Конструктор Magformers Magic Pop Creator (63130)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Magformers
|Тип товара
|Конструктор
|Возраст
|от 6 до 8 лет
|Возраст
|от 3 до 5 лет
|Материал
|металл, пластик
|Мультфильм
|нет
|Вес, кг
|0.6
Конструктор Magformers Magic Pop - магнитный набор из серии «Мой Первый Магформерс», содержащий 25 элементов. Комплектация Magformers «Популярное волшебство» расширяет творческие возможности малышей. С помощью книги идей ребенок сможет собрать более 30 различных трехмерных 3D-моделей из окружающего мира. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие, творческие и интеллектуальные способности Вашего ребёнка.
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