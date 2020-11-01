Конструктор Magformers Радуга-30 Standard (63076)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Magformers
|Тип товара
|Конструктор
|Возраст
|от 3 до 5 лет
|Возраст
|от 6 до 8 лет
|Материал
|пластик
|Материал
|металл
|Материал
|магнит
|Мультфильм
|нет
|Вес, кг
|0.43
Конструктор Magformers Радуга-30 - магнитный набор. В комплект входят базовые элементы: яркие разноцветные треугольники и квадраты, которые заинтересуют малышей 3 лет и старше. Из деталей ребенок сможет выкладывать аппликации на плоскости или создавить объемные фигурки предметов из окружающего мира. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие и творческие способности, ребенок обучается различать цвет и форму предметов.
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