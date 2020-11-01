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ИБП APC SMT1500RMI2U

Артикул: 55769
ИБП APC SMT1500RMI2U
79 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 55769
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг27
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Форма выходного сигналасинусоида
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания4
Максимальная поглощаемая энергия импульса459 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см47.5
Выходная мощность1500 ВА/1000 Вт
Высота, см8.5
Входное напряжение160-286 В
Время работы при полной нагрузке7.2 мин
Ширина, см44.5
ИБП APC SMT1500RMI2U. Выходная мощность - 1500 ВА, 1000 Вт. Входное напряжение - 160-286 В.


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Самовывоз невозможен
ИБП APC SMT1500RMI2U - по цене 79990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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