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ИБП APC Smart-UPS SMC1500I-2U

Артикул: 55767
ИБП APC Smart-UPS SMC1500I-2U
68 320 руб. 
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+ 459 КэтКоинов
Артикул: 55767
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг28.6
Время работы при полной нагрузке6.8 мин
Входное напряжение170-300 В
Высота, см9
Выходная мощность1500 ВА/900 Вт
Длина, см45.5
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Максимальная поглощаемая энергия импульса459 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания4
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПпассивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см43
ИБП APC Smart-UPS SMC1500I-2U. Входное напряжение - 170-300 В. 4 выходные розетки. Защита от перегрузки.


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Самовывоз невозможен
ИБП APC Smart-UPS SMC1500I-2U - стоимость товара 68320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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