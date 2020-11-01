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ИБП APC Back-UPS BX950UI черный

Артикул: 55720
ИБП APC Back-UPS BX950UI черный
11 960 руб. 
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+ 131 КэтКоинов
Артикул: 55720
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг8
Время переключения на батарею8-10 мс
Время работы при полной нагрузке1 мин
Входное напряжение150 - 280 В
Высота, см33.5
Выходная мощность950 ВА
Длина, см21.5
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линииесть
Максимальная поглощаемая энергия импульса273 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания6
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Ширина, см13
ИБП APC Back-UPS BX950UI. Входное напряжение - 150 - 280 В. Уровень шума - 45 дБ.


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ИБП APC Back-UPS BX950UI черный - стоимость товара 11960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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