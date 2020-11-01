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Уличный светильник Arte lamp Berlin A1014FN-1BN

Артикул: 53355
Уличный фонарь Arte Lamp BERLIN A1014FN-1BN
2 950 руб. 
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+ 136 КэтКоинов
Артикул: 53355
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция BERLIN
filter_noneТовар входит в коллекцию BERLIN
БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборауличный фонарь
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт100
Материал плафонастекло
Высота, см47
Длина, см18
Ширина, см18
Вес, кг1.5
Уличный фонарь. Материал арматуры: Алюминий. Цвет арматуры: Черно-золотой. Страна-производитель: Италия.


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Самовывоз невозможен
Уличный светильник Arte lamp Berlin A1014FN-1BN - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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