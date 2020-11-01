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Люстра подвесная Arte lamp Furore A3990SP-1CC

Артикул: 52173
  • Подвесной светильник Arte Lamp Furore A3990SP-1CC - фото 1
  • Подвесной светильник Arte Lamp Furore A3990SP-1CC - фото 2
Подвесной светильник Arte Lamp Furore A3990SP-1CC - фото 1
Подвесной светильник Arte Lamp Furore A3990SP-1CC - фото 2
4 410 руб. 
Купить
+ 202 КэтКоинов
Артикул: 52173
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Furore
filter_noneТовар входит в коллекцию Furore
БрендArte Lamp
Тип товараПотолочные светильники
Тип светильникаподвес
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал плафона/абажураПВХ
Высота, см100
Длина, см20
Формакруг
Цвет каркасасеребро
Цвет плафонабелый
Ширина, см20
Вес, кг0.5
Мощность 60 Вт. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания, 1 шт.


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Самовывоз невозможен
Люстра подвесная Arte lamp Furore A3990SP-1CC - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4410 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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