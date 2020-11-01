Увлажнитель воздуха Timberk THU UL 15E (BL)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Timberk
|Тип товара
|Увлажнитель воздуха
|Емкость резервуара для воды
|2,6
|Обслуживаемая площадь
|25
|Потребляемая мощность
|25
|Продолжительность работы
|8
|Расход воды
|300
|Вес, кг
|0,74
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