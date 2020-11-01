Тепловая пушка электрическая Timberk TIH Q2 6M

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Timberk
|Тип товара
|Тепловая пушка
|Варианты монтажа
|напольная установка
|Вентилятор
|есть
|Вентиляция без нагрева
|есть
|Вес, кг
|11.6
|Высота, см
|51
|Длина, см
|37
|Максимальный воздухообмен
|830 куб. м./час
|Мощность обогрева
|6000 Вт
|Напряжение
|380 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Термостат
|есть
|Тип нагревательного элемента
|электрическая спираль
|Управление
|механическое
|Уровни мощности
|6000/3000 Вт
|Ширина, см
|41
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