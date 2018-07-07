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Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.0 (70/5/7)

(4)
Артикул: 51047
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.0 (70/5/7)
18 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 51047
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БрендHuter
Тип товараКультиватор бензиновый
Электростартернет
Мощность топливного двигателя5 л. с.
Тип редукторачервячный
Тип коробки передачнет
Тип двигателябензиновый
Объём топливного бака, л1.5
Объем топливного двигателя169 куб. см
Минимальная ширина обработки 45 см
Максимальная ширина обработки45 см
Количество фрез в комплекте4
Задний ходнет
Глубина культивированиядо 16 см
Глубина вспахиваниядо 16 см
Длина, см45
Ширина, см75
Высота, см55
Вес, кг64
Мощность - 5 л. с. Глубина вспахивания - до 16 см. Ширина обработки - 45 см


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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Легкий, маневренный, транспортировочное колесо для удобства перемещения.

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
Работаю им не первый год, рыхлит землю качественно, в том числе и тяжелый грунт. Четыре культиваторных ножа измельчают почву до нужного состояния. Использую и для прополки, задавая необходимую глубину и ширину вспашки.


07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Ручной запуск, ширина обработки.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Купил Хутер 5.0 для перекопки заброшенного сада. Помогал куму с обработкой пая, не нанимали технику. Удобно перемещать культиватор с помощью колеса. На майские садили у родителей картошку, такой трудозатратный процесс всем был в радость, достойный помощник на огороде.


07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
регулятор глубины

Недостатки:
не увидел

Комментарий:
купил осенью, специально, для перекопки огорода на зиму. Быстро и легко заводится, даже после простоя. При первом использовании, полного бака бензина хватило на полтора часа, а потом работал дольше. Держать культиватор удобно, он не сильно тяжёлый, и рукоятки достаточно высокие. Жена использует его для прополки грядок.


07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Культиватор с несложным управлением и с хорошим движком на 5 лошадок, для боронования -самое то. Экономичен. Приемлемая цена

Недостатки:
Их нет

Комментарий:
Купил прошлой весной для своей маленькой теплицы, дабы поберечь спину дачных работах.Нравится что он небольшой, поэтому мобильный, колесо видно что крепкое, при перемещении не юлит. Вся система управления агрегатом на ручках, удобно. Ширина обработки почти полметра, максимальная глубина со школьную линейку, см. 25. Есть датчик уровня масла в картере. В дом захожу после работы -только сапоги грязные, есть защитный щиток, чтобы земля не летела на одежду.

Самовывоз невозможен
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-5.0 (70/5/7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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