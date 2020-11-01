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Жилет Страховочный Sm 00000420 Р 38-42 До 60Кг Камуфляж(S)

Артикул: 50710
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
660 руб. 
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Артикул: 50710
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкиремни
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка60 кг
Наличие воротанет
ПроизводствоРоссия
Размер38/42
Свистокнет
Цветкамуфляж

Жилет страховочный SM 00000420 является средством индивидуальной безопасности при нахождении на воде. Используется при речных и морских прогулках, во время занятий водными видами спорта, на охоте или рыбалке. Фиксируется на теле с помощью строп с надежными защелками. Подгоняется под размер.

Особенности:

  • Материал изготовления - полиэстер (Оксфорд 210 PU);
  • Водоотталкивающая пропитка;
  • Наполнитель - вспененный полиэтилен;
  • Обеспечивает высокую степень плавучести;
  • Регулируется под размер стропами.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM 00000420;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Sm 00000420 Р 38-42 До 60Кг Камуфляж(S) - стоимость товара 660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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