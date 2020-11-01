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Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг

Артикул: 50708
  • Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг - фото 1
  • Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг - фото 2
  • Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг - фото 3
  • Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг - фото 4
  • Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг - фото 5
Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг - фото 1
Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг - фото 2
Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг - фото 3
Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг - фото 4
Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг - фото 5
510 руб. 
850 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 50708
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния/ремени
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка150 кг
Наличие воротанет
ПроизводствоРоссия
РазмерXL/XXL
Свистокнет
Цветкамуфляж

Жилет страховочный SM Молния XL/XXL (камуфляж) предназначен для использования в качестве дополнительного средства для обеспечения безопасности при нахождении человека на воде. Рекомендуется для использования во время речных прогулок, на охоте и рыбалке. Обладает водоотталкивающими свойствами, поможет удержаться на воде при непредвиденных обстоятельствах. Регулируется с помощью веревочных стяжек и поясного ремня.

Особенности:

  • Материал - Оксфорд 210 PU (полиэстер);
  • Водоотталкивающая пропитка;
  • Наполнитель - вспененный под давлением полиэтилен;
  • Застежка - молния;
  • Ремень с пластиковой пряжкой, регулируемый;
  • Затягивается по вороту и низу.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Молния XL/XXL (камуфляж);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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