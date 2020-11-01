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Жилет Страховочный Юнга Детский С Подголовником Р 38/40 (20-25Кг)

Артикул: 50699
Описание товара скоро будет готово,
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 000 руб. 
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Артикул: 50699
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка25 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер38/40
Свистокнет
Цветоранжевый

Жилет страховочный SM Юнга 38/40 (оранжевый), детский - необходимый атрибут для прогулок по рекам и озерам. Используется в качестве страховочного средства, способен помочь ребенку продержаться на плаву в случае экстремальной ситуации. Большой подголовник убережет рот и нос ребенка от попадания в них воды. Жилет не задирается и не соскальзывает благодаря надежной фиксации поясным и паховым ремнями. Данная модель рассчитана на детей в возрасте от пяти до семи лет.

Особенности:

  • Выполнен из качественного полиэстера (Оксфорд 210 PU);
  • Имеется большой подголовник, который надежно фиксирует голову над водой;
  • Наполнитель выполнен из вспененного полиэтилена;
  • Благодаря светоотражающим элементам, жилет заметен в темноте;
  • Имеется свисток на шнуре;
  • Утягивающий ремень и тесьма по вороту и низу позволяют отрегулировать жилет в размер;
  • Паховый ремень не позволяет жилету задираться кверху.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Юнга 38/40 (оранжевый), детский;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Юнга Детский С Подголовником Р 38/40 (20-25Кг) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1000 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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